Portogallo, Cristiano Ronaldo polemico: “Sono a prova di proiettile”

Cristiano Ronaldo è intervenuto a sorpresa nella conferenza stampa del Portogallo per rispondere alle continue voci sul suo conto

Fabio Barera

Ha finalmente preso il via il Mondiale di Qatar 2022 e a pochi giorni dall'esordio del Portogallo è tornato a parlare la stella Cristiano Ronaldo. Il fenomeno lusitano è intervenuto a sorpresa in conferenza stampa per spegnere tutte le voci che negli ultimi giorni sono circolate sul suo conto.

Stanco delle supposizioni fatte sull'ambiente in subbuglio all'interno del gruppo portoghese, Cristiano Ronaldo ha chiarito la situazione. Nessun problema sussiste quindi tra lui e i compagni di nazionale, nonostante i video che lo ritraggono in atteggiamenti dubbi con Joao Cancelo e Bruno Fernandes. Di seguito le parole del lusitano nella conferenza stampa del Portogallo.

Portogallo, le parole di Cristiano Ronaldo — Sui presunti screzi con i compagni: "Basta chiedere di me ai compagni, fate solo domande sui Mondiali. Tanto sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio addosso. Con Bruno Fernandes scherzavo, è arrivato in ritardo e gli ho chiesto se fosse venuto in nave. Stesso discorso con Cancelo, era un po' triste e cercavo di tirarlo su".

Sul Manchester United: "Parlo quando voglio farlo, il timing è sempre il timing. A volte scrivete verità, a vote bugie. Ma tutti sanno chi sono e ciò in cui credo".

Sul confronto con Messi: "Anche se la vincessi, questo dibattito continuerebbe. Ad alcune persone piaccio di più, ad altre meno: sono le prime a motivarmi, non i soldi. È un po' quello che accade nella vita di tutti i giorni, c'è chi preferisce le bionde e chi le more. Credo nella vittoria finale, ma bisogna pensare gara dopo gara, a partire dal Ghana".

Sulle sue condizioni: "Sarei sorpreso se dovessi dimostrare qualcosa a 37 anni e 8 mesi, dopo tutto quello che ho fatto e vinto. Ovviamente va dimostrato stagione dopo stagione. Vincere il Mondiale sarebbe un sogno, ma se non accadrà sarò comunque orgoglioso di ciò che ho fatto in carriera. Calciomercato Milan – Intrigo a centrocampo: la mossa per Aouar