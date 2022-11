Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid

Al giorno d'inizio ufficiale dei Mondiali in Qatar, tutte le luci della ribalta sono sulle Nazionali che si sfideranno per portarsi a casa uno dei tornei più ambiti al Mondo. Uno dei calciatori che farà parte della competizione è Cristiano Ronaldo . Con il suo Portogallo, CR7 proverà ad arrivare fino in fondo e a portarsi a casa i Mondiali dopo aver trionfato agli Europei di calcio.

Real Madrid su Cristiano Ronaldo

Non solo per le sue giocate sul campo, Cristiano Ronaldo, al momento, è al centro del ciclone mediatico per le parole spese contro la sua attuale squadra, ovvero il Manchester United. Il portoghese non si è trattenuto e ora andrà trovata, per forza di cose, una soluzione.