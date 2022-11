Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo su Nacho del Real Madrid”

Direttamente dalla Spagna arriva la notizia che il Milan starebbe monitorando la situazione di Nacho, in scadenza nel 2023 con il Real Madrid

La finestra di calciomercato non si è ancora aperta, ma molti club sono già al lavoro sotto traccia per puntellare le proprie rose e farsi trovare pronti per il mese di gennaio; tra le società che negli ultimi anni hanno meglio condotto le diverse sessioni di trattative mettendo a segno colpi mirati e spesso azzeccati c'è senza dubbio il Milan.