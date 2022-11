Mondiali, quella curiosa statistica che riguarda il Milan

Alla fine però i Mondiali vedono una sola vincitrice, per cui per i calciatori delle altre compagini diventa importante aver segnato anche solo un gol; e proprio riguardo alle reti siglate, c'è una particolare statistica che riguarda il Milan e che risulta essere davvero curiosa. Un rossonero, infatti, non va a segno nella competizione iridata da ben otto anni, quindi dall'edizione del 2014 in Brasile .

Milan, gli ultimi rossoneri a segno ai Mondiali

Gli ultimi giocatori del Milan andati in rete ai Mondiali sono stati Mario Balotelli e Keisuke Honda. Il primo ha trovato la via del gol nell'incontro tra Italia e Inghilterra, la prima di quel girone infausto per entrambe; curiosamente il Bel Paese non si è più qualificato da quell'edizione in poi. Anche il nipponico ha centrato la porta avversaria nel primo impegno del suo Giappone, la sconfitta per 2-1 rimediata per mano della Costa d'Avorio. Mercato Milan, Maldini soffia un titolare alla Juve! Le ultime news >>>