Pioli: “Per vincere dobbiamo pretendere un Milan di alto livello”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Tottenham, partita degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Tra le tematiche toccate dal tecnico emiliano anche quella relativa alla squadra che sceglierà e alle motivazioni per cui si è sempre fatto fatica con le inglesi negli ultimi anni. Pioli ha sottolineato come se si vorrà vincere contro gli Spurs, si debba pretendere una squadra di alto livello. Di seguito le sue parole.