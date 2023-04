Palladino: “Berlusconi? Settimana particolare, vogliamo dargli una gioia”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Monza, Raffaele Palladino ha parlato di Silvio Berlusconi. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dei brianzoli: "Il suo principio è quello di non mollare mai, l'ha fatto per tutta la vita e noi dobbiamo andare in campo con testa e cuore, per lui. Dobbiamo cercare di dargli una gioia. E' stata una settimana particolare, di preoccupazione. Amiamo il nostro presidente e gli siamo vicini". Come purtroppo si sa, Berlusconi in questo momento si trova in ospedale a causa di una leucemia.