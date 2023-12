Newcastle-Milan, Wilson: “La partita più importante della mia carriera”

Sull'importanza del match : "Partita più importante della mia carriera? Si è una delle più importanti, anche per il club. La Champions League la sogni da bambino, se le cose andranno come vogliamo sarà una delle notti migliori della mia carriera".

Su cosa fare domani : "Da attaccante voglio sempre fare gol, ma c’è il secondo posto da raggiungere: sarebbe bello mettere il mio nome nella storia di questo club. Dovremo lasciare tutto sul campo per sconfiggere il Milan: sangue, sudore e lacrime. Non dovremo rimpiangere nulla, abbiamo una grandissima opportunità".

Sulla sua titolarità per il match: "Non lo so davvero, non abbiamo ancora parlato dei titolari di domani. Spero di esserlo? Si, ho lavorato duro e mi sento bene, spero di scendere in campo dall’inizio".