Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Sandro Tonali, arrivato in estate dal Milan

Eddie Howe , tecnico del Newcastle , è intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Sandro Tonali . L'ex centrocampista del Milan avrà l'occasione di giocare contro i suoi ex compagni, in quanto i Magpies sono stati inseriti nello stesso girone di Champions League del Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Eddie Howe su Sandro Tonali

“Penso che sia una grande cosa per lui. Spero che riceva l’accoglienza che merita per quello che ha fatto per il club e per quanto ama il Milan. Sono sicuro che non vede l’ora di giocare. Non voglio entrare nei dettagli, ma credo che sia contento di tornare a casa”.