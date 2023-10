Napoli-Milan, Pioli: “Theo Hernandez meno prorompente? Vi spiego…”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello di Napoli-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, quindi, un estratto delle sue dichiarazioni.

Se Theo Hernandez è in calo o no: "Secondo me stiamo sviluppando una fase offensiva, soprattutto sulla sinistra, un po' diversa. Ci sta che lui sia meno prorompente sulla fascia e che sia più d'appoggio. Dobbiamo alzare il livello tutti. Lui è un giocatore importantissimo e lui lo sa. Ho la sensazione, se parliamo di Champions, che mercoledì siamo rimasti vicini all'essere di altissimo livello. Dobbiamo fare dei passettini in avanti. Dobbiamo sforzarci per raggiungere quel livello".