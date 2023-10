Napoli-Milan, Pioli: “Difficile vedere differenze tra Spalletti e Garcia”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello di Napoli-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, quindi, un estratto delle sue dichiarazioni.

Le differenze tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia e cosa cambia con Raspadori o Simeone: "In fase difensiva non hanno cambiato più di tanto, con la palla prediligono in fraseggio e comandare il gioco. Difficile vedere differenze notevoli. Possono palleggiare bene e affondare velocemente. Hanno esterni che sanno rientrare e fare uno contro uno. Raspadori raccorda di più, Simeone attacca bene profondità e riempie l'area". LEGGI ANCHE: Cassano attacca Calabria: "Non è Maldini, eviti di parlare" >>>