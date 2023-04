Milan, Pioli: “Brahim Diaz? Mi piacerebbe averlo ancora”

Alla vigilia di Napoli-Milan, ha parlato in tecnico rossonero, Stefano Pioli: ecco alcune parole su Brahim Diaz

Su Brahim Diaz: "Credo sia sotto gli occhi di tutti che sta crescendo tanto. È giovane, ma ha personalità. Sa gestire la pressione e sta diventando di livello. Mi piacerebbe averlo ancora". Ricordiamo che lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid. Prestito che terminerà a fine di questa stagione. Il futuro di Brahim Diaz con il Milan, al momento, è ancora in dubbio. LEGGI ANCHE:Milan, Tonali: “Giocare in Champions League è sempre incredibile”