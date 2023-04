Milan, Tonali: “Giocare in Champions League è sempre incredibile”

"È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un'energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro".