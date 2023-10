Napoli, Garcia: “Ora pensiamo al campionato con la testa al Milan”

Le parole di Rudi Garcia in vista di Napoli-Milan

"Un messaggio ai rossoneri? Sabato mi rifarà questa domanda, oggi è Champions e siamo concentrati su questo. Da domani (oggi, ndr) si ripensa al campionato con la testa al Milan. Il cambio di Cajuste all’intervallo? Non è mai facile togliere un giocatore all’intervallo, ma il nostro mestiere è prendere queste decisioni. Cajuste a Verona è stato quasi il migliore, ma stasera è stato meno brillante, ha perso troppi palloni. Non è un problema per domenica contro il Milan, è solo la storia di una partita". LEGGI ANCHE: Milan, non puoi essere Leao dipendente. Serve altro per le difficoltà offensive