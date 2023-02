Monza-Milan, Pioli: “Settimana perfetta, ma dobbiamo migliorare”

Se il Milan è guarito: "Sì, settimana perfetta. Vinto tre partite importanti e delicate. Venivamo da un periodo che ci ha fatto stare male. Non subire gol per tre partite ci serviva. Possiamo ripartire da questo".

Cosa gli è piaciuto di più e sui due tempi diversi: "Dobbiamo analizzarla bene, ci hanno aspettato nel primo tempo, mentre nel secondo ci ha aggredito. Non possiamo subire così tanto la pressione solo perché cambiano atteggiamento, dobbiamo migliorare. Forse sono calate un po' di energie, ma non l'attenzione e la voglia di difendere, di ottenere un risultato importante. Contro una squadra che stava benissimo".

Sulla difesa e se martedì spera di avere Maignan e Bennacer: "Credo che hanno le caratteristiche giuste per questo tipo di difesa, ci dà duelli e fisicità. Abbiamo affrontato centravanti di stazza e si trova bene. Fikayo Tomori e Kalulu hanno le caratteristiche giuste. Se giochi a tre serve far spingere uno dei terzi. Maignan sta continuando bene, spero che in settimana possa fare qualcosa, così come Bennacer".