Udinese, Cioffi: “Difficoltà Milan? Hanno alternative a Pulisic e in difesa”

Sul turnover in Coppa per il campionato: "Rispetto il punto di vista ma non concordo. Sono arrivato nove giorni fa, conoscevo qualche giocatore, gli altri li ho visti in televisione, non ci sono molti altri modi per conoscere i giocatori. La scelta quindi è stata di vedere dal vivo a che livello sono i nostri giovani. Hanno risposto presente. Abbiamo 24 ore anche di riposo in meno rispetto a tante altre squadre".

Sulla situazione del Milan: "Senza Pulisic giocano ragazzi come Okafor, sono un po' corti in difesa ma c'è un ragazzo come Kjaer. Le soluzioni le trovano, hanno una catena di sinstra strabordante, Florenzi dove lo metti rende. Mi aspetto il Milan, come tutte le grandi giocherà per vincere".

Sulle sue aspettative: "Mi aspetto di vedere il DNA dell'Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che domani lo vedrò".

