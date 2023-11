Milan-Udinese, chi al posto di Pulisic? Possibile una mossa a sorpresa

Milan, Musah a sorpresa?

Già, i rossoneri potrebbero sfruttare una carta 'nascosta': il Milan ha nella sua rosa un giocatore estremamente duttile. Yunus Musah ha giocato già in molte posizioni del centrocampo rossonero. In piena emergenza, contro il Verona, ha anche giocato come esterno nel 3-5-2 di Pioli. Perché non sfruttarlo ancora? D'altronde Musah, al momento, dà più sicurezze di Romero. Inoltre garantisce tanta sicurezza in difesa e una spinta offensiva non dà sottovalutare. In quel caso, in mediana, potrebbe giocare Pobega. Per Pioli, senza Pulisic e Chukwueze, c'è un grande dubbio: puntare sulla sicurezza Romero o sulla sorpresa Musah? Al tecnico rossonero la risposta.