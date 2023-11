Milan, Loftus-Cheek pronto a tornare: quanto pesa la sua assenza

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera parla degli infortuni in casa Milan . Son ben 19 da inizio stagione. Il quotidiano parla di un correttivo da trovare al più presto, soprattutto per quanto riguarda le ricadute muscolari. Dopo oltre un mese di assenza, Loftus-Cheek sarebbe pronto a rientrare . Per comprendere il peso della sua assenza, Il Corriere riporta un dato: senza di lui, in cinque partite, il Milan ha vinto una volta sola .

Milan, Loftus-Cheek un ritorno fondamentale

Senza Loftus-Cheek, si legge, il Milan perde velocità, chili, centimetri. Pioli, che l’ha voluto fortemente in estate, ne ha fatto un punto fermo. Ieri si è allenato con i compagni e tornerà a giocare fra la partita di domani con l’Udinese in campionato e la gara di Champions di martedì col Psg. Lo stesso vale per Pulisic. Kalulu, come previsto, è stato invece operato ieri in Finlandia per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro: out quattro mesi.