Infortunati Milan: Loftus-Cheek contro l’Udinese, Pulisic vede il PSG

Il numero 8 rossonero, adesso è pronto per tornare in campo. La sensazione, secondo la 'rosea', è che l'inglese classe 1996 possa rimettere minuti nelle gambe in Milan-Udinese di sabato pomeriggio in Serie A. Magari, giocando uno spezzone di partita nella ripresa per poi giocare titolare contro il PSG in Champions League martedì.

Kjær dovrebbe esserci contro l'Udinese, Chukwueze contro il PSG — Possibile rientro in Milan-Udinese, poi, anche per Simon Kjær, che si era fermato per un affaticamento muscolare prima della trasferta di Napoli. Per Samuel Chukwueze, tornato k.o. dagli impegni con la Nazionale e Christian Pulisic, che si era fermato per una contrattura nell'intervallo del match del 'Maradona', invece, la sensazione è che ci saranno martedì sera in Milan-PSG. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, ecco i rinforzi in difesa e a centrocampo per Pioli >>>

