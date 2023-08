Milan-Torino, Juric: “Mai giocato così male, divario enorme”

Cosa è cambiato rispetto alle partite col Milan degli anni scorsi, sempre andate bene: "Abbiamo sempre fatto belle partite con loro, ma ora abbiamo avuto gambe diverse, accelerazioni diverse. Il Milan ha messo dentro giocatori europei, con gamba e fisico. Djidji è uno di quelli che ti permette di competere in queste partite e non c'era. Oggi noi né carne né pesce, mi aspettavo tutt'altro".

Cosa la preoccupa del Torino: "Per fare un anno come lo scorso anno devi fare tutto al massimo. Io spesso lo ottengo, l'ho ottenuto l'anno scorso. Ora molti rendono meno. Quando rendi meno, arrivano serate come oggi. In tutti questi due anni mai una partita così, ecco perché. Abbiamo abbassato il livello e se succede rischi di brutto. Abbiamo giocatori non al massimo della forma".

Che idea si è fatto del Milan, se è il più forte degli ultimi anni: "Ho visto che hanno perso uno o due giocatori e hanno messo dentro cinque o sei di caratteristiche europee: vanno forte, hanno gamba, con tecnica e giocano a ritmi elevati. Li vedo più forti dell'anno scorso e sono anche maturati. Si conoscono di più e sono una squadra ottima".

Sulla poca verticalità: "La partita era tutta a uomo, accettavano i duelli individuali e non c'è stata partita. Non abbiamo mai saltato l'uomo. C'era spazio per far bene. Ho visto grande divario".

Se il suo Torino di quest'anno è più forte dell'anno scorso e se si aspetta qualcosa dal mercato: "Siamo come l'anno scorso, al momento sono assenti alcuni giocatori. Dove avevamo debolezze sono rimaste, ora siamo meno forti perché i giocatori non stanno rendendo come l'anno scorso".

Sui due rigori: "Quando perdi così non voglio soffermarmi".

Cosa manca al Torino: "Non siamo un cantiere aperto. Siamo una squadra confermata, siamo la stessa dell'anno scorso. Penso che per fare gli stessi punti devi andare al massimo e alzare il livello. Se lo abbassi non sei più competitivo".

Se questo è stato il suo Torino più brutto e sulla poca qualità: "È la prima partita da quando sono qui in cui dico che abbiamo giocato male e non ho visto niente. Un divario fisico enorme".