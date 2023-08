Pagelle Milan-Torino 4-1: la coppia Pulisic-Giroud colpisce ancora

PAGELLE MILAN-TORINO - Un bel Milan, che nel primo tempo inizia controllando la partita per poi affondare con il secondo gol di Pulisic, sull'asse tutto ex Chelsea con Ruben, il quale sforna l'assist, ma poi si perde l'uomo in occasione del pareggio quasi immediato dei granata. Ci pensa Giroud dal dischetto a riportare il Milan avanti, anche lui al secondo centro in due partite. In chiusura di prima frazione Theo Hernandez realizza un gol capolavoro con uno scavetto a superare il portiere. Nella ripresa il Milan gestisce e allunga su rigore ancora con Giroud, dopo accelerazione di Rafael Leao, che esce dolorante. Un bel Milan, che ha tanto potenziale ancora da far esplodere.