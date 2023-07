Milan, Sportiello: “Loftus-Cheek? Darà una mano anche per la sua esperienza”

Tempo di calciomercato e annunci in casa Milan . Il nuovo portiere rossonero Marco Sportiello è arrivato a parametro zero e sarà il secondo dietro le spalle di Mike Maignan . Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa, su Loftus-Cheek e Pulisic.

"Al momento di Pulisic non abbiamo parlato, abbiamo fatto solo allenamento. No, non avevo offerte perché avevo questo accordo da tempo. Siamo andati diretti su questa strada. Sentire il Milan era già troppo importante. Ruben si vede che è un giocatore importante, con fisicità importante. Non lo conosco bene ancora, ma ci darà una mano anche per la sua esperienza".