Milan, Pioli: “Tifosi fantastici, fonte di ispirazione. Ora tocca a noi”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Sul messaggio, invece, che darebbe ai sostenitori del Diavolo, Pioli ha aggiunto: "I tifosi non hanno bisogno del mio messaggio. Sono obiettivi. Hanno bisogno di vedere le nostre qualità. Cercheremo di soddisfare il loro sostegno. I messaggi contano poco. Siamo preparati e vogliamo vincere".

Infine, sulla ritrovata verve dei tifosi, che non lasciano mai solo il Milan, né in casa né in trasferta, Pioli ha chiosato: "Importantissima, sono fantastici. Abbiamo bisogno di tutte le energie possibili e siamo contenti". Mercato Milan, offerto un forte esterno ai rossoneri: la risposta di Maldini >>>