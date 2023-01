Calciomercato Milan – Offerto un forte esterno: la risposta di Maldini

Il Milan ha provato a prendere Nicolò Zaniolo in questo calciomercato invernale. Non è però l'unica opzione sul tavolo di Paolo Maldini

Daniele Triolo

In questo calciomercato invernale, come noto, il Milan ha provato a prendere Nicolò Zaniolo. I rossoneri, che in questa sessione di trattative possono fare soltanto operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto, si sono però visti chiudere la porta in faccia dalla Roma.

I giallorossi, infatti, hanno intenzione di cedere l'attaccante classe 1999 o a titolo definitivo oppure, al massimo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Motivo per cui la Roma aveva trovato un'intesa con il Bournemouth che, oltre ad offrire una decina di milioni in più del Diavolo tra parte fissa e bonus, avrebbe rilevato il cartellino del giocatore subito.

Calciomercato Milan: no Zaniolo, offerto Saint-Maximin! — Zaniolo, però, ha rifiutato il Bournemouth. Ribadendo, in maniera implicita, la sua volontà di andare al Milan. O nel calciomercato attuale, o, al massimo, la prossima estate. Il Diavolo di Stefano Pioli, ad ogni modo, avrebbe bisogno di un rinforzo subito, pronto all'uso, in questo particolare momento storico della stagione e questo lo sanno anche gli altri club.

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'RaiSport' il Newcastle United avrebbe contattato il Milan offrendo, nuovamente, Allan Saint-Maximin, esterno offensivo francese di origini guadalupensi, classe 1997, che gioca nelle 'Magpies' dal 2019. In quest'annata l'ex Nizza (già seguito in passato dai rossoneri) non è titolare, bensì una semplice alternativa. Ecco perché può andare via ora.

I motivi del 'no' di Maldini al francese del Newcastle — Il club inglese avrebbe prospettato a Paolo Maldini e Frederic Massara l'acquisto di Saint-Maximin con la formula del prestito con diritto di riscatto. Soluzione, come detto, possibile per il Milan e gradita alla società e alla proprietà di Via Aldo Rossi. Il direttore tecnico, però, avrebbe anche respinto - cortesemente - al mittente la proposta.

Motivazione? Le 'Magpies' avrebbero voluto fissare il diritto di riscatto per Saint-Maximin a 40 milioni di euro. Valutazione ritenuta esagerata dal Milan. Pertanto il matrimonio non s'ha da fare. Milan, Maldini ha scelto il bomber per giugno: le ultime di mercato >>>