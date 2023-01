Calciomercato Milan – Zaniolo, no al Bournemouth: è separato in casa

La dirigenza della Roma fa trapelare irritazione per il comportamento del giocatore, ma anche per il manager di Zaniolo, Claudio Vigorelli . Il quale sarebbe 'reo' di non essere riuscito prima a frenare la valanga (la richiesta di Zaniolo di essere ceduto ora), e poi di non essere riuscito a gestirla.

Il no di Zaniolo al Bournemouth di Bill Foley (amico dei Friedkin) blocca il trasferimento di Hakim Ziyech nella Capitale. Ora Zaniolo, molto probabilmente, resterà in giallorosso da separato in casa. Difficilmente sarà inserito in lista UEFA per la seconda parte di stagione in Europa League. Si vocifera che José Mourinho e i compagni non l'abbiano presa bene. Quindi, la sensazione è che non si allenerà in gruppo, come Rick Karsdorp, faticando, però, a trovare posto in panchina nei weekend.