Milan, Pioli: “Origi? Parlare del singolo è sbagliato”

Il Milan si prepara alle ultime tre partite della stagione. La prima, quella contro la Sampdoria, andrà in scena domani a San Siro. L'allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia della gara, in conferenza stampa. Tra le tante domande anche una su Origi, e il suo utilizzo come esterno di sinistra e non come punta. Ecco la risposta di Pioli: "Quando è mancato Rafael Leao l'ho usato lì perché ha caratteristiche simili, ma sa anche riempire l'area. Parlare del singolo è sbagliato, se giochiamo bene, giochiamo bene tutti. Se non giochiamo bene tecnicamente, facciamo fatica a portare a casa il risultato. Da sempre".