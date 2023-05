Milan-Sampdoria, Pioli: “Valuteremo e capiremo i problemi” | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani pomeriggio a 'San Siro'. Restate con noi, dunque, per le dichiarazioni in diretta di Pioli in conferenza! Intanto il Milan si prepara alla rivoluzione sul mercato: i possibili partenti >>>