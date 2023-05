Calciomercato Milan – Che rivoluzione! Tanti con la valigia in mano

Calciomercato Milan, rivoluzione rossonera

Origi, si legge, potrebbe partire, e in caso di cessione il Milan realizzerebbe anche una plusvalenza. Ci sono rumors dalla Turchia, interessa al Galatasaray, mentre in Inghilterra è apprezzato dal West Ham. L'ingaggio alto potrebbe rallentare le trattative. Altri che potrebbero lasciare il Milan nel prossimo calciomercato dovrebbero essere Timouè Bakayoko, che in tre partite lascerà il Milan per tornare nuovamente al Chelsea.