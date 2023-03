Milan-Salernitana, Pioli: “Dovremo giocare con precisione e intensità”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue parole sulla formazione campana.

Come ovviare ai problemi con le piccole: "Giocando in modo preciso e intenso. Cercando di avere un atteggiamento di quelli che sappiamo mettere in campo".