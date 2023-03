Calciomercato Milan – Pellegatti: “Vero attaccante. Lo voglio!”

"Il centravanti lo compriamo. Per me c'è un nuovo Oshimen. Moffi, attaccante del Nizza. Per me lui è il centravanti. Joao Pedro non lo è: non è possente, è una mezza punta. Vediamo Retegui. Io voglio Moffi. Costa 30 milioni, ma è un giocatore potente. Mi ricorda un Saint-Maximin potente. Si muove con potenza, fantasia e capacità. Un mio sogno. Bisogna stare sui giovani, sempre cauti. Lo stesso Retegui va visionato. Serve un centravanti, forte, veloci, esuberante. Per quanta riguarda Origi, difficile darlo via con quello stipendio, ma non credo giocheremo con 475 punta la prossima stagione". Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?