Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?

Il Milan si prepara per il posticipo di Serie A contro la Salernitana. Una partita importante per la zona Champions League. Ecco le utlime sulle possibile scelte di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero avrebbe provato la stessa formazione di Londra, con Saelemaekers al post dell'infortunato Junior Messias. L'idea, quindi, sarebbe quella di spingere con i titolari, senza alcun tipo di turnover. Maignan in porta, davanti a sè Thiaw, Tomori e Kalulu. Centrocampo a quattro con al centro Tonali e Krunic (Bennacer dalla panchina), e sulle fasce Saelemaekers e Theo Hernandez. In avanti Leao e Brahim Diaz a supporto di Olivier Giroud. Il Milan, quindi, dovrebbe scendere con i migliori possibili.