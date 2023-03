Milan-Salernitana, Pioli confessa: “Con Brahim Díaz lavoro molto bene”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'.

Ma i cronisti presenti a Milanello, poi, hanno incalzato Pioli sul futuro di Brahim Díaz il quale, lo ricordiamo, attualmente è in prestito dal Real Madrid e che a fine stagione potrebbe anche tornare alla 'Casa Blanca'. "Con Brahim lavoro molto bene, lui sta molto bene. Siamo solo a marzo, poi vedremo", ha confessato Pioli. Spendendosi, di fatto, in favore di un suo riscatto in estate. Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?