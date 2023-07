Milan, Romero: “Mi vedo dietro la punta? Voglio stare qua”

Luka Romero, neo acquisto del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole sul ruolo

Il Milan, dopo le conferenze di Pulisic e Loftus-Cheek, continua con le introduzioni dei nuovi acquisti al mondo rossonero. Oggi è stato il turno di Luka Romero, jolly offensivo arrivato a parametro zero dalla Lazio. L'argentino ha parlato molto (QUI LE SUE PAROLE COMPLETE). Ecco un estratto delle sue parole sul suo ruolo prefirito in campo e non solo.