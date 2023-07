Milan, Romero: “Il 18? Numero che mi è sempre piaciuto”

Luka Romero, neo acquisto del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole sul numero di maglia

Il Milan , dopo le conferenze di Pulisic e Loftus-Cheek , continua con le introduzioni dei nuovi acquisti al mondo rossonero. Oggi è stato il turno di Luka Romero , jolly offensivo arrivato a parametro zero dalla Lazio. L'argentino ha parlato molto. Ecco un estratto delle sue parole sul numero di maglia.

"Mi è sempre piaciuto. Sono nato quel giorno". L'argentino giocherà con la maglia del Milan con alle spalle il numero 18. Con la Lazio, Romero ha vestito sempre lo stesso numero di maglia che vestirà in rossonero.