Milan, Reijnders: “Pioli vuole giocare con due mediani che avanzino”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato oggi in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che tipo di progetto ha in mente Pioli per il centrocampo: "Vuole giocare con due centrocampisti che sappiano avanzare, aprire le linee e che creino opportunità. Poi serve uno che possa coprire, proveremo a trovare questo equilibrio".