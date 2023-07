Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo favorito per Chukwueze”

Manu Sainz, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'operazione del Milan per arrivare a Samuel Chukwueze

Manu Sainz , giornalista di 'AS', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TV Play', soffermandosi in modo particolare sulla trattativa tra Milan e Villarreal per Samuel Chukwueze . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Manu Sainz su Samuel Chukwueze

"Anche se in Italia lo davano per vicinissimo, su Danjuma c'era il Feyenoord, ma è l'Everton ad aver fatto un'operazione lampo. L'obiettivo dei rossoneri è Chukwueze: l'operazione è probabile. Il Milan è il club favorito per acquistare Chukwueze. La differenza tra l'offerta del Milan e la richiesta del Villarreal è di 10 milioni di euro, ma i rossoneri stanno lavorando per diminuire la richiesta".