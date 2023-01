Milan, Pioli: “Adli ha concorrenza: in ogni partita farò le mie scelte”

Salernitana-Milan, Pioli ha parlato di Adli

Interrogato su come ha visto, in quest'ultimo periodo, il centrocampista francese Yacine Adli, che ha giocato appena 114' in 4 presenze di Serie A nella prima parte di questa stagione, Pioli ha dichiarato di averlo visto sicuramente meglio rispetto a quando è arrivato in rossonero dal Bordeaux la scorsa estate.