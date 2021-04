Milan, Pioli: “Vogliamo tornare a vincere a San Siro” | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Il Milan non vince a 'San Siro' da febbraio: ecco cosa ha detto Pioli a riguardo durante la conferenza di oggi

Stefano Pioli, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, ha detto la sua sul fatto che i rossoneri non trovano la vittoria a 'San Siro' da febbraio. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Andare in vantaggio o in svantaggio è importante mentalmente. L'approccio non è stato quello che doveva essere di solito in casa. Vogliamo provare a comandare e fare la partita noi. Spero che si possa partire subito col piede giusto. Abbiamo valutato bene le partite in casa. Abbiamo affrontato avversari diversi con diversi atteggiamenti e negli ultimi metri abbiamo preso scelte sbagliate. Dobbiamo essere più convinti e con più qualità. Facendolo, avremo più possibilità. Il desiderio che tutti dobbiamo avere è vincere. Vogliamo tornare alla vittoria, farlo a San Siro dove non ci riusciamo da un po' e dobbiamo farlo con una prestazione di qualità e con scelte precise. Nell'ultimo quarto di campo, nelle ultime partite casalinghe, siamo stati meno qualitativi. Invece lì si determinano le partite e dobbiamo essere più bravi". Leggi il resto della conferenza stampa di Stefano Pioli.