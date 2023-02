Milan, Pioli: “Non è mai mancato il sostegno dei tifosi, ci dà energia”

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sull'importanza del coro "unico amore sei" spesso intonato dalla tifoseria, l'allenatore emiliano ha ricordato come il sostegno di tifosi non sia mai mancato nel corso degli ultimi mesi e questo ha infuso nella squadra tanta energia e positività. Di seguito le sue parole.