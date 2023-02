Milan, Pioli: “So cosa sentiremo ascoltando l’inno della Champions”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle emozioni che proverà la squadra a sentire l'inno della Champions

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Tottenham, partita degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Interrogato su quelle che saranno le emozioni degli Spurs quando affronteranno il Diavolo, il tecnico emiliano ha detto di non conoscerle, ma di sapere che la squadra sentirà l'emozione dell'inno della Champions. Di seguito le sue parole.