Milan, Pioli: “Con la Roma partita che racchiude l’inizio della stagione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma. Ecco le parole del tecnico rossonero

Siamo alla vigilia della terza partita della Serie A 2023-24 . Il Milan affronterà nella serata di domani la Roma di José Mourinho . Una sfida importante per i rossoneri, che dopo lo sosta giocheranno contro l' Inter il 16 settembre. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato di molti temi in conferenza stampa ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco un estratto sul match contro i giallorossi.

"In questo periodo ho guardato solo chi dovevamo affrontare. Poi approfitterò della pausa per vedere le rose, gli organici e al momento concentrato solo su domani. Ultima partita prima della sosta, partita che racchiude tutto l'inizio stagione". LEGGI ANCHE: Milan, Origi rifiuta anche il Burnley. Futuro in rossonero? >>>