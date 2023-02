Pioli: “Vorrei arrivare a 1000 panchine con il Milan, è il mio obiettivo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle 800 panchine raggiunte in Serie A

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Atalanta, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Interrogato sulle emozioni che gli da l'aver raggiunto 800 panchine in Serie A, l'allenatore emiliano ha dichiarato come il suo obiettivo sia quello di arrivare a 1000 da allenatore del Milan, consapevole che non sarà un traguardo facile. Di seguito le sue parole.