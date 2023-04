Milan, Pioli: “Mourinho è un grande allenatore, si comporta come vuole”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa pre Roma, soffermandosi sul tecnico dei giallorossi José Mourinho

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Olimpico', nella conferenza stampa della vigilia a Milanello. L'allenatore del Diavolo è stato interrogato sulle difficoltà che si possono affrontare nell'incontrate una squadra molto polemica ed ha risposto sostenendo come José Mourinho sia un grande allenatore e si possa comportare come meglio crede. Di seguito le sue parole a riguardo.