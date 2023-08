Milan, Pioli: “Mercato? Mi importerà solo dopo la partita di domani”

Siamo alla vigilia della terza partita della Serie A 2023-24 . Il Milan affronterà nella serata di domani la Roma di José Mourinho . Una sfida importante per i rossoneri, che dopo lo sosta giocheranno contro l' Inter il 16 settembre. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato di molti temi in conferenza stampa ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco un estratto sul mercato.

"Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti. Sanno che sto preparando la partita e loro stanno sviluppando le situazioni di mercato. Oggi non mi importa, domani dopo la partita mi importerà. Sono contento e soddisfatto della squadra a disposizione, poi domani vedremo. Krunic per me è importante, un titolare. Non ho mai avuto altri pensieri". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>