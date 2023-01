Milan, Pioli su Inter-Napoli: “Non è ancora decisiva, manca troppo”

Non si è parlato solamente di Milan nel corso della conferenza stampa tenuta del tecnico Stefano Pioli alla vigilia della gara con la Salernitana . All'allenatore emiliano è anche stato chiesto se il big match tra Inter e Napoli possa già essere decisivo e lui ha risposto che il Milan deve pensare a sé stesso perché è il primo a giocare e non deve guardare alle altre concorrenti dirette. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Inter-Napoli

"No, non credo. Importante sì, ma non decisiva. Mancano troppe partite. Ci sono 80 punti. Sbagliato guardare le altre, dobbiamo fare punti noi. Siamo i primi a giocare e conta solo la nostra". Le prime parole di Vasquez in rossonero