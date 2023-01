Vasquez: “Il Milan è una squadra grandissima, sono molto felice”

Il nuovo portiere del Milan Devis Vasquez ha espresso la sua felicità di essere approdato in rossonero in questa sessione di mercato

Fabio Barera

Il nuovo estremo difensore del Milan Devis Vasquez ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanTV in seguito alla firma ufficiale. Di seguito la sua intervista completa.

Milan, le prime parole in rossonero di Devis Vasquez — Sulla prima esperienza: "Sono felice di questa prima avventura. Il Milan è una squadra grandissima e sono molto felice. E' un sogno giocare nel Milan e in Italia, sono felice di stare qua. E' incredibile, desideravo di essere in Italia e ancora di più in un club grande come il Milan. Ovviamente qualsiasi giocatore che viene avvicinato con una proposta del genere sarà ovviamente entusiasta e farà tutto il possibile per giocare in un club così grande".

Sul torneo di Viareggio, in cui ha partecipato: "Mi sono innamorato dell'Italia tant'è che ci sono torno dopo il torneo. Ho imparato l'italiano bene ho iniziato ad imparare l'italiano ascoltando la musica, cercando su internet e senza nessun insegnante. Da quel momento, da quando sono tornato dall'Italia, in Colombia mi sono posto come sogno di tornare di nuovo in Italia ed eccoci qua".

Su come è in campo: "Sono molto aggressivo in campo, molto concentrato come dovrebbe essere un portiere, concentrato, attento, leader e anche aiutare i miei compagni di squadra che è la cosa più importante. Ovviamente siamo tutti una squadra e facciamo tutti la stessa cosa. Quando ho più confidenza con le persone sono più rilassato, ma all'inizio sono un po' distante anche se mi considero una persona molto buona".

Su Yepes: "So che è stato qui. E' un leader nella nazionale colombiana, lo ricordiamo sempre e credo che il talento non sia mai abbastanza, molto più di questo lo ricordiamo sempre. Il talento non è mai abbastanza, non importa quanto talento hai, devi lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e lavorare. Questa è la mia filosofia".

Sul numero di maglia: "77 perché una persona molto vicina a me me l'ha chiesto e io ho accettato. Ha messo in me tutta la fiducia e mi ha aiutato, quindi anche un modo per restituire tutto quello che mi dà".

Chiude con un saluto: "Ciao tifosi del Milan, spero di vedervi presto. Un abbraccio.