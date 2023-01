Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: ‘Manchester United su Giroud’

Milan, il Manchester United piomba su Olivier Giroud

Secondo quanto riferito dal portale talkSPORT, infatti, i Red Devils avrebbero messo gli occhi su Giroud dal momento in cui sarebbe saltato l'affare per portare alla corte di Erik ten Hag Joao Felix. Sembrerebbe che nell'intenzione della dirigenza del Manchester United non ci sia l'ipotesi di spendere troppo per l'attaccante.