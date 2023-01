Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, tutto in stand-by: il punto

'Sky Sport' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . Il centravanti francese, tornato ad allenarsi ieri a Milanello (oggi in gruppo con i compagni), infatti, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno .

Rinnovo Giroud, il Milan vuole prolungare il contratto

I negoziati per il prolungamento del contratto di Giroud sarebbero in stand-by. La trattativa, per 'Sky Sport', entrerà nel vivo soltanto in primavera. Ad ogni modo, l'idea del Milan è quella di continuare insieme.