Milan, Pioli: “Il gol contro il Torino uno dei pochi in ripartenza”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Uno dei temi toccati dall'allenatore del Diavolo è stato il gol subito contro il Torino in Coppa Italia, tra l'altro in superiorità numerica. Pioli ci ha tenuto a sottolineare come sia stato uno dei pochi gol subiti in ripartenza nel corso della stagione. Di seguito le sue parole.