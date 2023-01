Milan, Pioli: “Ho detto a Dest che deve rimanere concentrato”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello . Interrogato sulla possibilità di vedere Dest giocare più alto rispetto a quanto fatto finora al Diavolo, Pioli ha dispensato anche una critica nei confronti dello statunitense, che deve rimanere più concentrato. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Dest

"Contro il Torino ha fatto una buona partita. Gli ho detto che il suo problema è la testa, deve rimanere concentrato e applicato tutti i giorni perché ha caratteristiche importanti. Partire già alto non credo che sia un bene per lui. Ha grande intensità e gamba, deve dare fastidio anche in fase difensiva". Milan, Theo Hernandez può dare la svolta >>>