Milan, Pioli: “Il nuovo modulo non crea difficoltà a De Ketelaere”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Interrogato sull'eventualità che Charles De Ketelaere possa soffrire il cambio di modulo, l'allenatore emiliano ha dichiarato come il belga sia in grado di svariare su tutta la trequarti, il che significa che il cambiamento non sarà per lui un malus. Di seguito le sue parole a riguardo.